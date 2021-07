Il 98% dei ricoverati per Covid a Cagliari non è vaccinato.

Lo fa sapere Sergio Marracini, medico epidemiologo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Cagliari, che ha fornito tutti i dati dei pazienti Covid del Binaghi.

"Oggi nel presidio ospedaliero ci sono 38 pazienti ricoverati in area medica Covid, di cui solo uno vaccinato e un altro, straniero, vaccinato con vaccino cinese”, ha spiegato. In terapia intensiva si trovano invece sette pazienti (uno in più rispetto al report di ieri dell’Unità di crisi), “tutti non vaccinati”.

"La percentuale dei ricoveri dei non vaccinati supera di gran lunga il 95% di media. Abbiamo notato che i pazienti vaccinati, che per ragioni diverse vengono ricoverati, permangono in ospedale uno o due giorni al massimo mentre gli altri pazienti oltre 10 giorni”, evidenzia Marracini.

C’è stato anche un abbassamento dell’età media dei nuovi contagi e dei ricoverati: “La variante Delta si è rivelata non solo oltre il 60% più contagiosa, ma anche capace di determinare gravi conseguenze nei giovani ragazzi e bambini".

Capitolo Green pass: per Marracini è uno “strumento importante di tutela, che piaccia o no, auspico che venga esteso ai trasporti pubblici e ai lavoratori della P.A. e degli esercizi pubblici”.

(Unioneonline/L)

