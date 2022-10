Lezioni sospese e lauree programmate spostate per degli urgenti controlli in tutto il corpo aggiunto della facoltà degli Studi Umanistici, nel polo universitario di Sa Duchessa a Cagliari.

La decisione è stata presa oggi: "Impegnato in alcune verifiche tecniche realizzate da parte della Direzione manutenzione immobili e impianti, impreviste e resesi necessarie nella mattinata, giungo solo ora a darvi notizia che le lezioni in tutte le aule del Corpo Aggiunto sono state sospese per l’intera giornata odierna”, fa sapere il presidente della facoltà, Antonello Mura.

Una decisione legata al crollo dell’ex edificio di Geologia che ospitava un’aula magna e quella Vardabasso e che solo per una fortunata coincidenza non ha provocato una strage: le lezioni erano finite due ore prima del crollo quando all’interno c’erano un centinaio di studenti.

La discussione delle tesi di laurea, programmate nell’aula specchi per oggi e domani, sono state spostate nell’aula Motzo dell’edificio centrale. Il presidente si scusa per i disagi “che si verranno a creare, ma sono certo della vostra comprensione e collaborazione”.

In serata arriveranno notizie sulla eventuale riapertura del corpo aggiunto domani o nei prossimi giorni.

