Manca sempre meno al concertone di fine anno a Cagliari, e il capoluogo si prepara al grande evento. I ticket per accedere non sono ancora esauriti, e anche chi non ha ancora prenotato il suo nel portale online ha tempo per blindare il proprio pass. Nel frattempo il Comune ha fornito le indicazioni operative.

Si entra da due accessi diversi, uno in viale Diaz e uno dal parcheggio lato Coni, indicato nel biglietto prenotato sul sito. Il Comune ha dato qualche suggerimento anche per quel che riguarda il sito in cui lasciare la propria auto: il parcheggio Cuore, quello dell’ex Stadio Sant'Elia e dell’Unipol Domus, il parcheggio della Calata Trinitari, di piazza dei Centomila, quello “del Cis”, il Molo Ichnusa, e il parcheggio di Via Sonnino. Chi è in possesso del pass disabili, però, potrà accedere dall’ingresso lato Coni.

I cancelli apriranno alle ore 18 e si chiuderanno al termine del concerto, all’una di notte, nel nuovo anno. Per motivi di sicurezza, i partecipanti che decidessero di lasciare l’area evento non potranno più rientrare.

Dalle 20 avrà inizio l’intrattenimento musicale con artisti locali. Questo il programma delle esibizioni che si alterneranno sul palco durante la serata presentata da Valentina Caruso:

20:00-20:45 Simonluca

20:45-21:30 JFK

21:30-21:50 Sgribaz

21:50-22:30 Laddo

22:30-23:15 Venc

23:30-01:00 Marco Mengoni

Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo anche un servizio navetta operato da Ctm che garantirà il trasporto durante l'intera serata, da domenica 31 dicembre,dalle 22.30 alla mezzanotte, e lunedì 1 gennaio dall’una alle 4 circa: saranno validi i biglietti “classici”.

Nello specifico, saranno a disposizione durante la serata di Capodanno 2024 le seguenti linee:

LINEA ESTERNA ROSSA - con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti;

LINEA INTERNA ROSSA - con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 35 minuti;

LINEA LITORANEA - con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti;

LINEA 9 - con capolinea in Via Roma e servizio ogni 30 minuti.

All’interno dell'area non si potranno introdurre bevande analcoliche o alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore, cibo di qualsiasi tipo, animali di qualsiasi genere e dimensione, apparecchiature professionali per la registrazione audio/video (ad eccezione per smartphone e action camera di piccole dimensioni), caschi e borracce di qualsiasi materiale, materiale infiammabile e/o esplosivo di qualsiasi genere e natura e materiale pericoloso e/o contundente. Ammessi sigarette, accendini, cuffie, oltre a borsette/marsupi/pochette/zainetti.

In caso di pioggia, è vietato introdurre ombrelli di qualsiasi dimensione: i consiglia pertanto di munirsi di impermeabile o K-way per assistere allo spettacolo. All’interno dell'Area Evento saranno presenti delle aree food&beverage.

