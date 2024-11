«Qualcosa si era già intuito dopo alcune dichiarazioni 'scaricabarile' del sindaco: la Giunta Zedda è affetta da strabismo politico». La critica è di Corrado Meloni, consigliere regionale e dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, che commenta la classifica del rapporto "Ecosistema urbano", pubblicata dal "Sole 24 Ore" e realizzata da Legambiente e Ambiente Italia. «Due giorni fa l'assessore Giua Marassi raccontava come la responsabilità dell'aumento della Tari non fosse sua perché insediata a luglio. Oggi, invece, ha gongolato sui social perché Cagliari risulta al 24° posto tra i capoluoghi verdi d'Italia, facendo immaginare di essere parte attiva di questo risultato: "Siamo sulla buona strada". Peccato che nel suo post non ci sia una parola sull'amministrazione precedente che ha decisamente contribuito a questo successo, visto che nel 2019 Cagliari si trovava al 45° posto».

«In cinque anni», ricorda Meloni, «la Giunta Truzzu ha lavorato alacremente sull’aumento delle superfici verdi, su nuove piantumazioni e sulla riduzione del suolo impermeabilizzato: anche via Roma, viale Trieste e viale Buoncammino rientrano in questo progetto. Sono stati riqualificati oltre 350.000 metri quadrati di verde (160.000 nel verde cittadino, 170.000 nel verde scolastico, 20.000 nei parchi di aree prima non accessibili), riqualificate 50 aree verdi e 48 giardini scolastici. Realizzati ex novo 21 giardini e 17 aree cani. Ripristinate e realizzate 26 aree giochi (una media di quattro giochi ad area, quindi oltre 100 giochi nuovi). Messe a dimora circa 50.000 tra arbusti ed essenze nei giardini scolastici e sono stati realizzati alcuni interventi di forestazione».

«In questa rapporto Cagliari ottiene importanti riconoscimenti anche per la raccolta differenziata e il trasporto pubblico. Peccato che gli attuali amministratori si ricordino dei loro predecessori solo per attribuirgli qualsiasi tipo di responsabilità. Restiamo in attesa dell'applicazione delle ricette miracolose promesse da Zedda e soci in campagna elettorale», ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia.

© Riproduzione riservata