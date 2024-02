Come ottenere la nullità del matrimonio canonico? Come avere supporto in caso di separazione o divorzio? A Cagliari arriva un servizio di assistenza ad hoc per tutti i coniugi già separati o divorziati o per coloro che sono, appunto, in procinto di procedere alla rottura della loro unione matrimoniale.

Verrà presentato il prossimo venerdì, 16 febbraio, nella sede provinciale delle Acli in Viale Marconi 4.

Il servizio, offerto nell’ambito del Punto Famiglia, ha l’obiettivo – spiega una nota Acli - «di far conoscere meglio la possibilità di ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico». Durante l’incontro, che avrà inizio alle ore 18, verrà fornita un’informazione di carattere generale sul funzionamento dei tribunali ecclesiastici e sui presupposti per presentare le singole cause di nullità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Punto Famiglia al numero 070.43039 o alla mail puntofamiglia@aclicagliari.it.

