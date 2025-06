Una cittadina somala è stata arrestata nei giorni scorsi all’aeroporto di Elmas perché in possesso di un documento per l’espatrio falso. La donna era in partenza per Dublino.

Quando si è presentata ai controlli di frontiera ha esibito un documento di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno regolari, rilasciati dalle autorità cipriote. Ma gli operatori hanno continuato a monitorarla anche all’interno dell’area partenze internazionali e, mentre la donna era in fila per l’imbarco un operatore ha visto uno strano documento fuoriuscire dalla tasca laterale della sua borsa.

Era di colore amaranto, non blu come i documenti di viaggio dei rifugiati. Così gli operatori hanno approfondito gli accertamenti ed è emerso che quel documento risultava essere un falso passaporto olandese. La donna ha dichiarato di averlo ricevuto da un ragazzo di cui non conosce le generalità e di voler andare in Irlanda per raggiungere il compagno.

Ma è scattato l’arresto per il passaporto contraffatto. La cittadina somala è arrivata in Italia il 10 giugno con un volo dalla Germania, a Cagliari il 12 giugno. Nell’udienza è stato convalidato l’arresto così come il sequestro del passaporto. L’autorità giudiziaria, a fronte di una richiesta di patteggiamento della pena per 10 mesi e 20 giorni, ha rinviato l’udienza al 19 giugno.

(Unioneonline/L)

