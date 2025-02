Investito da un'auto mentre in bici percorreva via Ampere a Cagliari: un uomo sui 70 anni è stato soccorso e accompagnato dal 118 in ospedale al Brotzu. Era cosciente e gli è stato assegnato un codice giallo per le ferite riportate. Ha riportato diversi traumi e i medici dovranno valutare che la situazione non si aggravi.

L'incidente è avvenuto davanti ai parcheggi del centro commerciale Lidl di Pirri. Gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica e valutare eventuali responsabilità. La vettura, dopo aver travolto la bici ha trascinato il mezzo per diversi metri e l'uomo ha battuto la testa.

