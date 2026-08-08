È stato completamente ripristinato il sistema di climatizzazione dell’ospedale Brotzu. Il guasto, verificatosi nella serata di martedì, aveva provocato una significativa riduzione della capacità di produzione di acqua refrigerata, con conseguenti disagi legati alle temperature in diverse aree della struttura.

Il ripristino è stato completato nella mattinata di ieri, dopo meno di tre giorni di interventi tecnici continui. Fin dal momento in cui si è verificato il guasto, la società incaricata della manutenzione e il servizio tecnico dell’Arnas hanno lavorato in stretta collaborazione per individuare il problema e riportare progressivamente l’impianto alle normali condizioni di funzionamento.

Si è trattato di un guasto di particolare complessità, che ha richiesto un’intensa attività di diagnosi e intervento. Considerata la presenza di pazienti e la necessità di garantire la piena funzionalità dell’ospedale, i tecnici hanno operato con urgenza, mettendo in campo tutte le soluzioni necessarie per arrivare nel più breve tempo possibile al ripristino del sistema. Il sistema di climatizzazione è ora nuovamente operativo e le condizioni ambientali dell’ospedale sono state ripristinate.

«La complessità del guasto ha richiesto un intervento tecnico particolarmente impegnativo», commenta la Direzione, «ma la priorità è stata fin dall’inizio quella di intervenire con rapidità, considerata la presenza dei pazienti e la necessità di garantire la continuità dell’assistenza».

(Unioneonline/En.Ne.)

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