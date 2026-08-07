Incidente tra uno scooter e un autobus in piazza Giovanni XXIII a Cagliari. Feriti i due giovani a bordo del mezzo a due ruote, in particolare il conducente.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Brotzu da una delle ambulanze del 118 intervenute sul posto.

L’altro passeggero, invece, è stato accompagnato in codice arancione al Policlinico. In piazza Giovanni sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani in scooter avrebbero provato a passare tra il Ctm e un’auto in doppia fila. L’automobilista proprio in quel momento ha aperto lo sportello. L’impatto è stato inevitabile per lo scooter che si è poi schiantato sul bus.

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