Ciccariello e Uroni alla Questura di Cagliari: arrivano anche 22 nuovi agentiTrasferimento per due funzionari. Forze fresche in campo per i commissariati del territorio
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Il dipartimento della Pubblica sicurezza ha nominato il vicequestore della Polizia di Stato, Annamaria Ciccariello, nuovo dirigente dell’ufficio Immigrazione della questura di Cagliari: subentra al primo dirigente Fabrizio Selis, recentemente assegnato ad altro incarico.
Ciccariello, 42 anni, napoletana, proviene dalla questura di Reggio Calabria, dove ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio alla Questura di La Spezia, ricoprendo diversi incarichi.
Alla questura di Cagliari è stata assegnata anche il commissario capo Francesca Uroni, 37 anni di Cagliari, proveniente dal centro addestramento e istruzione professionale (Caip) di Abbasanta, dove ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto all’ufficio di amministrazione e all’ufficio studi e corsi.
Inoltre, sono stati trasferiti alla Questura di Cagliari 22 nuovi agenti, provenienti da altre sedi e reparti: andranno a implementare i vari Uffici della Questura e dei commissariati della provincia.
(Unioneonline)