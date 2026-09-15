Squadra di basket israeliana a Cagliari. «Nessun patrocinio del Comune». Dopo la protesta in via Rockefeller contro la partecipazione dell’Hapoel Tel Aviv al torneo e soprattutto contro i manifesti della manifestazione col logo del Comune di Cagliari, palazzo Bacaredda ha diffuso una nota della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) Sardegna che smentisce il coinvolgimento dell’amministrazione cagliaritana nell’evento. Il logo? Solo un "errore materiale" e il materiale in circolazione sarà rettificato.

Il Comitato precisa che «non è stato richiesto alcun patrocinio al Comune di Cagliari, non è stato ottenuto, né è previsto, alcun contributo economico da parte dell’amministrazione comunale per l’organizzazione dell’evento. Pertanto, la presenza del contrassegno istituzionale sul materiale promozionale non configura un coinvolgimento, un patrocinio o un sostegno, diretto o indiretto, del Comune di Cagliari. L’organizzazione del torneo è integralmente a carico del Comitato regionale sardo Fip, che ne assume in via esclusiva la responsabilità sportiva, organizzativa e promozionale. La composizione del quadro delle squadre partecipanti, ivi compresa la formazione israeliana invitata, risponde a valutazioni di carattere tecnico-sportivo e non assume, né può assumere, significato politico. A seguito del rilevato errore, il comitato procede alla immediata rettifica del materiale ancora in circolazione.»

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