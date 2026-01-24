Nuova chiusura per la piscina comunale di via dello Sport a Cagliari. A partire dal 26 gennaio 2026 l’impianto resterà inutilizzabile per circa dieci giorni a causa di lavori di manutenzione legati a una grave perdita nel circuito di riscaldamento, localizzata sotto il manto e interessata in particolare negli spogliatoi e nei servizi igienici destinati agli atleti. L’intervento prevede la sostituzione di alcune porzioni dell’impianto e di diversi radiatori.

La sospensione dell’attività ha riacceso le polemiche sullo stato della struttura. La consigliera comunale Stefania Loi, esponente di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione rivolta all’assessore allo Sport, Tempo Libero e Impiantistica Sportiva

«Interventi di questo tipo si stanno ripetendo con cadenza quasi mensile – evidenzia Loi – con gravi disagi per le società sportive, per gli operatori e per gli utenti, costretti a rinunciare a giornate di allenamento e a una programmazione regolare delle attività».

Nell’interrogazione si chiede all’amministrazione comunale quali iniziative siano state adottate fino a oggi per risolvere in modo definitivo le criticità che causano le chiusure ricorrenti e per quale motivo non sia stata pianificata una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione complessiva nel periodo estivo, quando l’impianto resta tradizionalmente chiuso nei mesi di luglio e agosto.

«La gestione degli impianti sportivi non può continuare a essere affrontata in emergenza – conclude la consigliera –. È necessaria una programmazione seria e lungimirante, che garantisca continuità di utilizzo, tutela del lavoro delle società sportive e il diritto dei cittadini a usufruire di a usufruire di strutture pubbliche efficienti e affidabili».

(Unioneonline/Fr.Me.)

