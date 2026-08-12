Gli operatori della polizia di frontiera dell’aeroporto di Elmas hanno rinvenuto all’interno del bagaglio da stiva di un passeggero olandese, in partenza per Amsterdam, otto pietre minerali verosimilmente calcite.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che le pietre sono state prelevate dal Faraglione del Pan di Zucchero durante un’escursione alla quale il turista avrebbe partecipato nei giorni scorsi.

Il prelievo, si legge in una nota, è reso ancora più grave in quanto avvenuto ai danni di un “monumento naturale” all’interno di un’area dichiarata protetta.

Le pietre sono state sequestrate e l'uomo è stato denunciato per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

(Unioneonline/A.D.)

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