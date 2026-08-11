Si chiama Victor, è un pastore tedesco di un anno. Ha superato con il suo conduttore tutte le prove di idoneità: addestrato in particolare per la ricerca di stupefacenti, parteciperà anche a iniziative nelle scuole. È il nuovo “acquisto” della polizia locale di Cagliari.

Victor sarà impegnato in servizi mirati: i controlli interesseranno quotidianamente zone sensibili della città come parchi e giardini, punti di aggregazione giovanile e snodi del trasporto pubblico e le aree circostanti i plessi scolastici. Parteciperà poi, con il suo conduttore, in progetti di educazione alla legalità all'interno delle scuole per avvicinare i più giovani al lavoro delle istituzioni e rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza. «L'istituzione dell'unità cinofila», spiega il sindaco Massimo Zedda, «rappresenta un investimento strategico e un contributo ulteriore per garantire maggiore sicurezza e controlli in città. Sarà un importante deterrente e, allo stesso tempo, un valido supporto per le iniziative dedicate alla legalità e all'educazione dei giovani».

Victor ha iniziato anche un percorso finalizzato alla ricerca delle persone: potrà essere di aiuto anche alla Protezione Civile: «L'unità cinofila», sottolinea il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo, «è a completa disposizione delle altre forze dell'ordine per eventuali necessità urgenti d'impiego. L'addestramento svolto è stato intenso e ha creato un legame di fiducia straordinario tra l'agente Emiliano e il cane Victor, che ora è pronto ad operare al 100% al servizio della città. Per il nostro Comando è un traguardo storico».

(Unioneonline)

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