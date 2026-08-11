Lavori in corso questa mattina a Cagliari, in viale Campioni d’Italia 1969/70, dove l’attraversamento pedonale rialzato era rimasto al buio.

A segnalare il problema erano stati alcuni cittadini, che avevano raccontato a Unionesarda.it le difficoltà e i rischi di attraversare in quel tratto senza illuminazione.

L’attraversamento era stato realizzato dopo la tragedia del 27 luglio 2024, quando un uomo era stato travolto da uno scooter elettrico mentre attraversava sulle strisce insieme alla moglie e ai due figli.

Un incidente che aveva scosso la città e portato a nuovi interventi per aumentare la sicurezza e ridurre la velocità in quel tratto. Ora, però, il disservizio sembra avere le ore contate: questa mattina il pronto intervento del Comune è arrivato sul posto per ripristinare l’illuminazione

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