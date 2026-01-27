Il cielo è basso, grigio, e piazza Garibaldi a Cagliari per ora oggi sembra tacere. Nessun coro, nessuno striscione: solo il rumore dei motori accesi e le luci blu che tagliano il silenzio. La piazza è blindata in attesa della manifestazione annunciata in solidarietà con il popolo palestinese e contro la repressione delle lotte, prevista per le 17.

Tre cellulari della polizia presidiano gli accessi: due bloccano via Garibaldi, una è posizionata in via Paoli. Poco distante, un mezzo dei carabinieri completa il dispositivo. In via Sonnino è schierato anche un mezzo dotato di idrante, una presenza rara a Cagliari, comparsa solo in occasione di manifestazioni particolarmente delicate.

La mobilitazione, però, al momento non si vede. Ieri la Questura ha negato l’autorizzazione al presidio, convocato in concomitanza con iniziative legate alla Giornata della memoria, ma gli organizzatori hanno annunciato comunque l’intenzione di scendere a protestare. Per ora la piazza resta vuota, sotto un cielo che non promette nulla di buono.

- Notizia in aggiornamento –

© Riproduzione riservata