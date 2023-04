La società Marconi Sviluppo srl, proprietaria della Galleria del «Centro Commerciale Cagliari Marconi», fa sapere in una nota che «nel confermare il proprio intendimento di avviare nel più breve tempo possibile i lavori di riqualificazione del Centro Commerciale, ha deciso d’intesa con Nord Ovest Insieme srl (Gruppo Conad Nord Ovest) di dare il via, compatibilmente con il più complesso progetto di riqualificazione del Centro, a tutte le attività necessarie alla riapertura dei negozi e degli spazi presenti nella Galleria».

L’intesa raggiunta con Nord Ovest Insieme srl «prevede che anche la grande struttura di vendita alimentare ad insegna Conad riaprirà i battenti, previa ultimazione della propria ristrutturazione, contemporaneamente alle altre attività del Centro Commerciale».

La società Nhood Services Italy S.p.A. di Milano «ha seguito e seguirà, per conto della proprietà, l’attività di gestione della Galleria, rapportandosi per quanto di necessità con la grande struttura di vendita ad insegna Conad per assicurare il buon fine dell’operazione».

© Riproduzione riservata