Manifestazione a Cagliari domani, 7 novembre, davanti al tribunale per chiedere giustizia per Beniamino Zuncheddu. A organizzare l’iniziativa in sostegno dell’ex pastore di Burcei che da 33 anni si trova in carcere per la cosiddetta strage di Sinnai, proclamandosi sempre innocente, è il Partito Radicale.

Saranno presenti il sindaco del Comune di Burcei, Simone Monni; l’avvocato difensore di Beniamino Zuncheddu, Mauro Trogu; la Garante regionale delle persone private della libertà personale e Tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa; Maria Grazia Calligaris, dell’Associazione Socialismo Diritti e Riforme; e la comunità di Burcei.

L’appuntamento è per le 11.

© Riproduzione riservata