Dopo vent’anni tornano al carnevale di Cagliari i carri allegorici. È questa una delle novità principali dell’edizione 2026 della festa, che si terrà dal 6 al 22 febbraio. Nel segno della tradizione, si arriverà alla domenica dopo martedì grasso con il rogo di Re Cancioffali, che quest’anno avverrà al Villaggio Pescatori di Giorgino.

«La nuova edizione si preannuncia come particolarmente ricca», ha anticipato Maria Francesca Chiappe, assessora a Cultura, spettacolo e turismo, nella conferenza di presentazione di questa mattina. «Oltre ai carri allegorici ci sarà anche una novità nel percorso, perché devia dal centro e arriverà fino a viale Sant’Avendrace e Is Mirrionis».

Le sfilate sono in programma per il 12 febbraio, giovedì grasso, con partenza da via De Candia, poi domenica 15 da via San Paolo (di fronte a piazzale Trento) e il 17, martedì grasso, da piazza del Carmine. Previsti anche numerosi eventi collaterali, che toccheranno pure Pirri, e la Vespiglia domenica 22.

Nel video l’intervista a Mariano Strazzeri, presidente del comitato di quartiere Villaggio Pescatori di Giorgino che organizzerà l’evento conclusivo.

