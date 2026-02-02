«Le prime risorse stanziate per i danni del maltempo potranno arrivare in pochi giorni». Lo ha detto Antonio Tajani al suo arrivo a Cagliari, accolto dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, e dal sindaco Massimo Zedda.

Dunque, «il Governo c'è», tiene a dire il ministro degli Esteri, in Sardegna dopo le tappe in Sicilia e in Calabria. Il capo della Farnesina è arrivato con un volo di Stato allo scalo di Elmas, poi il trasferimento al Palazzo Regio. «Non vogliamo essere al fianco delle popolazioni colpite dal maltempo solo per le foto di rito, ci saremo sempre».

Todde ha espresso soddisfazione «per la vicinanza dello Stato, la collaborazione è iniziata da subito, credo sia la prima volta che succede». Intanto il conto dei danni in Sardegna è destinato a salire, «adesso i Comuni coinvolti sono 144», ha detto Todde.

A Palazzo Regio era presente anche tutta la Giunta. Poi l'incontro di Tajani con il mondo dell'impresa sarda.

