Camion perde il rimorchio e il traffico in uscita da Cagliari si intasa.

Se non è il maltempo o l’incidente arriva anche l’inconveniente a trasformare in un incubo la guida per chi viaggia tra il capoluogo e i centri dell’hinterland occidentale.

Il carico del mezzo pesante che viaggiava verso il ponte della Scafa e la 195 Racc si è staccato nella curva di viale La Plaia.

Le operazioni di rimozione potrebbero richiedere tempi lunghi, anche perché il carico ha provocato l’apertura di una buca nell’asfalto.

Intanto il primo intervento di gestione della viabilità è stato effettuato da alcuni militari dell’Esercito che passavano lì per caso.

