Le squadre del pronto intervento di Abbanoa in azione in via Is Mirrionis, a Cagliari, per riparare un improvviso guasto alla condotta in ghisa grigia del diametro di 400 millimetri.

Gli operatori – dopo il parziale allagamento della strada - sono intervenuti sul posto e hanno effettuato le manovre preliminari per ridurre al minimo i disservizi, dirottando l'erogazione all’utenza sulle condotte secondarie di distribuzione.

«La rete idrica lungo via Is Mirrionis ha, infatti, una condotta principale (dove si è verificato il guasto), che può essere isolata a tratti, e due condotte secondarie parallele su cui sono presenti gli allacci delle utenze», spiega una nota di Abbanoa. «Non sono previste interruzioni dell’erogazione – aggiunge l’azienda -, ma potrebbero verificarsi eventuali cali di pressione in particolare nei piani più alti dei condomini».

