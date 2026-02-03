Cagliari, si rompe la condotta: disagi in via Is MirrionisIn azione dalle prime ore del mattino le squadre di Abbanoa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le squadre del pronto intervento di Abbanoa in azione in via Is Mirrionis, a Cagliari, per riparare un improvviso guasto alla condotta in ghisa grigia del diametro di 400 millimetri.
Gli operatori – dopo il parziale allagamento della strada - sono intervenuti sul posto e hanno effettuato le manovre preliminari per ridurre al minimo i disservizi, dirottando l'erogazione all’utenza sulle condotte secondarie di distribuzione.
«La rete idrica lungo via Is Mirrionis ha, infatti, una condotta principale (dove si è verificato il guasto), che può essere isolata a tratti, e due condotte secondarie parallele su cui sono presenti gli allacci delle utenze», spiega una nota di Abbanoa. «Non sono previste interruzioni dell’erogazione – aggiunge l’azienda -, ma potrebbero verificarsi eventuali cali di pressione in particolare nei piani più alti dei condomini».
(Unioneonline)