Nella cappella dell’Istituto Don Bosco in viale Sant’Ignazio da Laconi 64, a Cagliari, domenica 1 febbraio, alle 11 viene celebrata la messa in occasione della festa del presbitero ed educatore piemontese canonizzato da Pio XI nel 1934.

Un'iniziativa dell'associazione che riunisce gli studenti che hanno frequentato la scuola salesiana.

San Giovanni Bosco, che ha fatto nascere la comunità dei “salesiani”, è riconosciuto come una figura di riferimento molto importante soprattutto per l'educazione. È il patrono degli educatori, degli studenti e degli editori. «L'educazione – diceva - è cosa del cuore».

© Riproduzione riservata