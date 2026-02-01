l’incidente
01 febbraio 2026 alle 20:38aggiornato il 01 febbraio 2026 alle 20:40
Cagliari, ciclista investito da un’auto in viale Marconi: è graveL’uomo, 38 anni, trasportato in ospedale al Brotzu in codice rosso
Un ciclista è stato investito da un’auto in viale Marconi.
L’uomo, un 38enne, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu dal personale del 118 a causa di diversi traumi.
Lo scontro, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato frontale.
Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.
