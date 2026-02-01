Un ciclista è stato investito da un’auto in viale Marconi.

L’uomo, un 38enne, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu dal personale del 118 a causa di diversi traumi.

Lo scontro, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato frontale.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

