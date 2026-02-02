Allarme sicurezza per i pazienti, in particolare dei minori ricoverati, gli operatori sanitari nel reparto di Neuropsichiatria Infantile Microcitemico. Ieri l’ennesimo grave episodio: un paziente ha distrutto un bagno, causando danni alle strutture e creando una situazione di serio pericolo all’interno del reparto.

«Quando viene messa a rischio la sicurezza dei pazienti, soprattutto se si tratta di minori, significa che il sistema ha già fallito», dichiara Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità. «Il reparto è collocato al quarto piano di una struttura che non è in sicurezza per la tipologia di pazienti che accoglie. È una collocazione inadeguata e pericolosa, che aumenta in modo esponenziale i rischi».

L’attuale organizzazione della Neuropsichiatria Infantile «non è in grado di garantire percorsi di cura sicuri e appropriati per pazienti con elevata complessità clinica. Eppure il reparto continua a operare in queste condizioni, con enormi sacrifici e pericoli, in evidente contraddizione con la mission dell’azienda e con le necessità logistiche minime richieste per garantire la sicurezza dei minori e del personale», aggiunge Angioni.

«I minori con patologie psichiatriche complesse non possono essere trattati in un reparto inadeguato: la loro sicurezza e quella degli operatori è quotidianamente messa a rischio».

