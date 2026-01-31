Cosa sta succedendo in Comune sul nuovo stadio di Cagliari? Parla di scarsa trasparenza che «alimenta dubbi legittimi» il consigliere comunale di CiviCa24 Giuseppe Farris. Allarmato dagli slittamenti annunciati per il bando (previsto a febbraio e spostato alla primavera) dopo il deposito del piano economico finanziario da parte del club rossoblù, l’esponente dell’opposizione ha depositato un’interrogazione e una richiesta di accesso agli atti, per poter visionare le carte: «Nessuna risposta alla prima e niente documenti dalla seconda», attacca Farris, «nel frattempo solo indiscrezioni a mezzo stampa: inaccettabile».

Il 14 dicembre 2025, spiega il consigliere, «il Cagliari Calcio ha depositato il piano economico finanziario (Pef) per il nuovo stadio. Un atto decisivo, che incide su finanze pubbliche, tempi, garanzie e futuro di un' opera strategica per la città e per tutta la Sardegna». Il 21 gennaio scorso «l'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, ha rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato che sono in corso “valutazioni giuridico economiche” e che ci sarà un “differimento del cronoprogramma”».

Tradotto, secondo Farris: «Qualcosa non torna, ma nessuno spiega cosa. Se ci sono criticità giuridiche ed economiche i cittadini hanno il diritto di conoscerle. Se il cronoprogramma cambia», prosegue, «il consiglio comunale deve essere informato. Se il Pef è stato depositato non esiste alcuna ragione per tenerlo nascosto».

Il silenzio dell'amministrazione «non è neutro: è una scelta politica che mina la trasparenza, mortifica il ruolo del Consiglio e alimenta dubbi legittimi. Il nuovo stadio non può diventare l'ennesima operazione opaca», è la conclusione.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata