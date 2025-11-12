Giocattoli, cosmetici, palloni. Tutti marchiati con famosi brand. E tutti falsi. Sono 8.500 gli articoli contraffatti sequestri al porto canale di Cagliari in un’operazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane.

La merce è arrivata all’interno di un container trasportato dalla nave Atlantic Green proveniente da Tangeri, in Marocco.

Le perizie hanno confermato la contraffazione di marchi iconici come

Marvel, Disney, Sanrio, DC Comics, Spin Master, Cartoon Network, Viacom, Hasbro. Di squadre di calcio blasonate come Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester United e cosmetici Essence e Huda Beauty.

Il carico era destinato alla Tunisia, ma è stato intercettato grazie ai controlli mirati delle autorità doganali, per un valore commerciale della merce sequestrata pari a migliaia di euro.

La merce contraffatta è stata affidata in giudiziale custodia, mentre gli articoli regolari sono stati reimbarcati verso la destinazione originaria.

Il sequestro è stato convalidato dalla Procura del Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata