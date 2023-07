Doveva essere il viaggio più bello della loro vita, si è trasformato in una vicenda tragicomica.

A raccontarlo, i neo sposi Marco Cauli 22 anni ed Martina Spagnoletti (20). Entrambi cagliaritani, dopo le nozze dei giorni scorsi, sono partiti alla volta della Sicilia, con un volo andata e ritorno per Catania. A seguirli, una comitiva di 7 fra parenti e amici.

Una vacanza meravigliosa, poi arriva lunedì 17, giorno del rientro. E, complice il rogo allo scalo catanese, si scatena il caos. «Avremmo dovuto prendere l’aereo delle 17.20, ma al mattino viste le immagini delle fiamme abbiamo capito che ci sarebbero stati problemi. Abbiamo provato più volte a contattare Ryanair, che ci ha mandato una mail solo alle 15 comunicandoci la cancellazione del volo».

Nessuna soluzione alternativa. Così la coppia e gli amici, dopo vari tentativi, sono partiti da Comiso, prima per Fiumicino e poi di lì per Alghero. Ora chiedono un rimborso, visto che hanno speso migliaia di euro per soggiornare una notte in più e per i voli aggiuntivi che hanno dovuto acquistare.

