Disagi alla viabilità nel tardo pomeriggio di oggi in viale Marconi, dove un tamponamento avvenuto all’altezza dell’Eurospin ha coinvolto diversi veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’incidente ha però provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code sia in ingresso sia in uscita da Cagliari, coinvolgendo i collegamenti con Quartu Sant’Elena, Monserrato e Selargius.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con una circolazione fortemente congestionata. Le ripercussioni si sono estese anche alle strade vicine, con disagi in particolare in via Riu Mortu, via Mercalli e via delle Serre, dove si sono registrati rallentamenti e code.

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