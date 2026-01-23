Comune e Esperia hanno trovato l’accordo: la società sportiva estinguerà il debito di oltre 84.874 euro per canoni non pagati con il versamento di 34 rate mensili da 2.500 euro l’una.

Sarà così saldato il debito sulla concessione degli impianti sportivi di via Pessagno, sui quali amministrazione e Esperia avevano aperto un confronto. la proposta di rateizzazione è arrivata nei giorni scorsi ed è stata accolta dall’assessorato allo Sport.

«Il mancato puntuale pagamento di una sola rata, così come prevista nel piano di rateizzazione», si legge nel testo dell’accordo, «o il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi successivi alla rateizzazione previsti dalla concessione, comporteranno la decadenza dal presente benefici».

La prima rata per il pregresso dovrà essere versata entro il 31 gennaio.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata