Avvicendamento al comando del battaglione trasmissioni “Gennargentu” dell’Esercito italiano.

Si è svolta oggi alla caserma “Riva Villasanta” di Cagliari la cerimonia in cui, alla presenza del Colonnello Pietro Oggiano, Comandante del 3° reggimento trasmissioni di Roma, il Tenente Colonnello Enrico Ferrandu, dopo due anni di comando, ha ceduto il testimone al pari grado Daniele Rubiu.

Vi hanno partecipato Autorità Militari, Civili e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, unitamente al personale dell’unità.

Ferrandu ha ringraziato gli uomini e le donne del “Gennargentu” per gli eccellenti risultati raggiunti nello svolgimento dei compiti assegnati, sottolineandone la professionalità soprattutto in un contesto particolarmente difficile come quello dell’emergenza sanitaria. Ha anche ricordato anche la vicinanza alla comunità locale, in favore della quale il reparto ha fornito supporto per l’implementazione della campagna vaccinale e si è impegnato in diverse iniziative benefiche.

Per l’occasione, anche le celebrazioni per il 25esimo anno dalla costituzione del Gennargentu, che dal primo ottobre 1996 assicura le comunicazioni dei reparti dell’Esercito italiano dislocati in Sardegna.

Il Tenente Colonnello Daniele Rubiu, nuovo Comandante, è originario di Nuoro e proviene dalla Brigata Informazioni Tattiche con sede ad Anzio.

