Cagliari, volontari in spiaggia a Marina Piccola: un pomeriggio dedicato alla salvaguardia dell'ambienteAppuntamento venerdì 2 ottobre, dalle 17 alle 19.30
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Un pomeriggio per ripulire la spiaggia di Marina Piccola e sensibilizzare i cittadini sulla tutela del mare e dell’ambiente. È l’iniziativa in programma venerdì 2 ottobre, dalle 17 alle 19.30, al Poetto di Cagliari, promossa da World Cleanup Day Italia in collaborazione con Decatlhon Cagliari, Leroy Merlin Cagliari e la community sportiva Suncity Runclub.
L’appuntamento, organizzato nell’ambito delle iniziative legate al World Cleanup Day 2026, è aperto a tutta la cittadinanza. Volontari, sportivi e residenti potranno contribuire alla raccolta dei rifiuti abbandonati sul litorale, con l’obiettivo di affiancare a un intervento concreto di pulizia un momento di sensibilizzazione sulla cura degli spazi comuni.
A prendere parte al pomeriggio sarà anche Suncity Runclub, che animerà l’attività coinvolgendo i partecipanti. L’iniziativa punta così a unire impegno ambientale, movimento e socialità, offrendo un’occasione di incontro a chi desidera contribuire alla salvaguardia del territorio.