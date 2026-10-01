Cagliari, dopo 10 anni di attesa riapre la casa dello studente di via MontesantoLa città recupera un'infrastruttura chiave per il diritto allo studio. Subito a disposizione 74 posti letto, altri 106 in arrivo
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Dopo dieci anni di chiusura riapre a Cagliari, tra Is Mirrionis e San Michele, la casa dello studente di via Montesanto. Stamattina il taglio del nastro con il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ersu Marco Meloni. «Un risultato storico», spiega, in una nota, l'Ente regionale per il diritto allo studio, «che riconsegna alla popolazione studentesca uno spazio indispensabile non soltanto per l'abitare studentesco in città ma anche per l'interazione sociale intergenerazionale: la casa dello studente non rappresenta esclusivamente un posto letto, significa spazi comuni, aule studio, lavanderia e servizi che consentono agli studenti di vivere gli anni di studio universitario al meglio».
«Saranno 74 i posti letto disponibili immediatamente per questo anno accademico», dichiara Meloni, «e altri 106 verranno messi a disposizione entro la fine di quest'anno accademico. La dotazione complessiva di 180 posti letto si aggiunge ai posti letto del Campus Emilio Lussu di Viale la Playa e alle residenze aperte di via Biasi, via Businco e via Sassari. Per l'Ersu in questo modo si riduce progressivamente, insieme ai progetti in cantiere, il gap tra le esigenze studentesche di alloggio in città e posti letto erogati direttamente dall'ente».
(Unioneonline)