Ratti nelle classi e nel cortile. Scatta la chiusura temporanea per il plesso della scuola dell’Infanzia di via Corona, appartenente all’I.C. Pirri 1-Pirri 2. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, dopo la segnalazione della presenza di ratti all’interno delle classi e nel cortile della scuola.

La situazione è stata segnalata oggi dal dirigente scolastico, Valentino Pasquale Pusceddu che ha richiesto la chiusura del plesso per proteggere alunni e personale scolastico.

A seguito della segnalazione, è stata inoltrata una richiesta di intervento di derattizzazione al settore Antinsetti del servizio Disinfestazioni della Città Metropolitana di Cagliari. Considerata la necessità di intervenire per garantire la pubblica incolumità, il sindaco ha quindi disposto la chiusura temporanea del plesso della scuola dell’infanzia di via Corona fino alla conclusione delle attività di derattizzazione.

Prima della riapertura della scuola, l’ordinanza prevede inoltre che vengano effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali interessati dagli interventi di disinfestazione.

(Unioneonline/En.Ne.)

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