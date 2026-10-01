«La sede per il sorteggio degli Europei c’è. Per lo stadio manca solo il bando». Giusepe Farris, consigliere di Civica24, ironizza e attacca duramente il sindaco Massimo Zedda, sulla gestione della vicenda legata alla riqualificazione dello stadio Sant’Elia e la nascita della Unipol Domus Gigi Riva. «Zedda si porta avanti con il lavoro e propone l'anfiteatro romano per ospitare il sorteggio degli Europei», spiega il consigliere di opposizione, «nel frattempo, due mesi dopo l'approvazione del consiglio comunale e 8 cronoprogrammi disattesi, siamo ancora in attesa del bando per costruire il nuovo stadio. Ora il Comune dice che la verifica del progetto è ancora in corso, ma si guarda bene dall'indicare una nuova data».

Farris sottolinea come i fatti dimostrino l’evidenza delle criticità e pone alcune questioni: «Quali rilievi sono stati formulati? Quali modifiche sono state richieste? Perché si è resa necessaria una "proroga" e fino a quando?» Infine l’esponente dell’opposizione denuncia la mancanza di trasparenza sull'iter istruttorio: «Sono proprio gli atti che ho chiesto di conoscere e il cui accesso, imprudentemente, mi è stato negato. Otto cronoprogrammi saltati e nessuna trasparenza sull'iter istruttorio. Ma possiamo stare tranquilli: non sappiamo ancora quando ci sarà il bando, però sappiamo già dove Zedda vorrebbe il sorteggio».

(Unioneonline/En.Ne.)

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