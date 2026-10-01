Nuovo stadio del Cagliari, due mesi dopo il via libera la gara resta al paloFarris accusa Zedda sul bando bloccato «Otto cronoprogrammi disattesi. Intanto c’è la sede del sorteggio, ma manca l’impianto sportivo»
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«La sede per il sorteggio degli Europei c’è. Per lo stadio manca solo il bando». Giusepe Farris, consigliere di Civica24, ironizza e attacca duramente il sindaco Massimo Zedda, sulla gestione della vicenda legata alla riqualificazione dello stadio Sant’Elia e la nascita della Unipol Domus Gigi Riva. «Zedda si porta avanti con il lavoro e propone l'anfiteatro romano per ospitare il sorteggio degli Europei», spiega il consigliere di opposizione, «nel frattempo, due mesi dopo l'approvazione del consiglio comunale e 8 cronoprogrammi disattesi, siamo ancora in attesa del bando per costruire il nuovo stadio. Ora il Comune dice che la verifica del progetto è ancora in corso, ma si guarda bene dall'indicare una nuova data».
Farris sottolinea come i fatti dimostrino l’evidenza delle criticità e pone alcune questioni: «Quali rilievi sono stati formulati? Quali modifiche sono state richieste? Perché si è resa necessaria una "proroga" e fino a quando?» Infine l’esponente dell’opposizione denuncia la mancanza di trasparenza sull'iter istruttorio: «Sono proprio gli atti che ho chiesto di conoscere e il cui accesso, imprudentemente, mi è stato negato. Otto cronoprogrammi saltati e nessuna trasparenza sull'iter istruttorio. Ma possiamo stare tranquilli: non sappiamo ancora quando ci sarà il bando, però sappiamo già dove Zedda vorrebbe il sorteggio».
(Unioneonline/En.Ne.)