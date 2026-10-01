Un nuovo polmone verde per il centro storico. Un parco pubblico per integrare l’Orto dei Cappuccini e la sua estensione verso viale Sant’Ignazio da una parte e via Don Bosco dall’altra e il suo collegamento con il sistema delle aree verdi dell’Anfiteatro e dell’Orto Botanico: è il fulcro della scelta progettuale del progetto di fattibilità tecnico-economica sulla riqualificazione dell’area verde approvato dalla giunta su proposta dell’assessora Luisa Giua Marassi. Cinque le direttrici generali dell’intervento: il collegamento del giardino al viale Fra Ignazio con il potenziamento dell’ingresso dal varco tra Palazzo Baffi e l’ex Istituto per l’infanzia abbandonata, la riorganizzazione degli spazi del giardino con aree attrezzate per favorire la percorrenza e la fruizione, la realizzazione di un chiosco come punto di ristoro, la riconfigurazione dei margini del parco, dei suoi collegamenti con la valle dell’Orto dei Cappuccini e con gli spazi a monte degli spazi universitari e la manutenzione e l’integrazione del verde, la riqualificazione e il rifacimento dei percorsi pedonali e il posizionamento di nuovi arredi.

Su proposta dell’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu, è implementato il servizio sperimentale dello Sportello itinerante sull’Edilizia Privata. Gli appuntamenti mensili saranno quattro e non più i tre iniziali e i nuovi luoghi di incontro con i cittadini (nei locali dell’Ufficio di Città 4 e nello spazio polifunzionale di via Fermi) e con l’istituzione di uno sportello su edilizia privata e condoni specifico per Pirri negli spazi della Municipalità. In questo caso come destinatari anche i professionisti, oltre ai cittadini non tecnici, e funzionerà una volta alla settimana per l’orientamento informativo di base e l’informazione relativa a specifici procedimenti edilizi attivati o da attivare.

(Unioneonline/En.Ne.)

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