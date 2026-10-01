Spaventoso incidente nella notte a Cagliari. Un’auto è uscita di strada in viale Trieste, nei pressi dell’assessorato all’Urbanistica, andando a sbattere contro un albero per poi restare di traverso sulla carreggiata.

Secondo i testimoni, il giovane che era alla guida – e che non avrebbe riportato ferite – sarebbe poi sceso, avrebbe scattato alcune fotografie, per poi allontanarsi a piedi. Dopo l’allarme sono giunti sul posto alcuni equipaggi della Polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso.

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