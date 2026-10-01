Intervento dei carabinieri in viale Trieste a Cagliari all’interno del centro commerciale “Coop”, dove un 40enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre illegalmente alcuni articoli alimentari.

L’uomo dopo il furto è fuggito a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e fermato da un militare libero dal servizio.

Recuperata anche la refurtiva, di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi durante la fuga gettandola a terra.

A seguito della formalizzazione della querela da parte del titolare del supermercato, il 40enne è stato arrestato dai carabinieri.

(Unioneonline)

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