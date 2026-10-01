Cagliari, tenta di rubare cibo dal supermercato di viale Trieste: in arrestoL’uomo, un 40enne già noto alle forze dell’ordine, è fuggito a piedi con la refurtiva ma è stato fermato da un carabiniere libero dal servizio
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Intervento dei carabinieri in viale Trieste a Cagliari all’interno del centro commerciale “Coop”, dove un 40enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre illegalmente alcuni articoli alimentari.
L’uomo dopo il furto è fuggito a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e fermato da un militare libero dal servizio.
Recuperata anche la refurtiva, di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi durante la fuga gettandola a terra.
A seguito della formalizzazione della querela da parte del titolare del supermercato, il 40enne è stato arrestato dai carabinieri.
(Unioneonline)