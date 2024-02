Ancora pochi giorni e lunedì i bambini della primaria di via Stoccolma torneranno nelle loro aule del plesso di Genneruxi. Da settembre sono ospiti della scuola Italo Stagno in via Is Mirrionis. La circolare della dirigente scolastica Marcella Vacca non lascia spazio a dubbi: «A seguito della restituzione dei locali da parte dell’Edilizia pubblica del Comune di Cagliari, le classi a tempo pieno di scuola primaria riprenderanno le attività didattiche secondo il regolare orario di lezione presso la sede di via Stoccolma. L’ingresso per gli alunni avverrà esclusivamente nel cancello ubicato nella via Costantinopoli in quanto l’accesso da via Stoccolma sarà ancora interessato da attività di ripristino a cura dell’Edilizia pubblica».

Manca quindi qualche piccolo accorgimento ma la scuola è stata messa in sicurezza, assicura l’assessora all’Istruzione Marina Adamo: «Possono dunque tornare tutte le dieci classi che erano state trasferite nei locali della Italo Stagno. Si tratta di circa 180 bambini e bambine». L’assessora rassicura i genitori anche sulla questione della mensa: «Il servizio verrà garantito».

Il trasferimento nell’edificio di via Is Mirrionis si era reso necessario per permettere la riqualificazione e messa in sicurezza del plesso di via Stoccolma, ed erano scaturite molte polemiche. Si era trovata la soluzione di un bus giornaliero che accompagnasse gli alunni alla Italo Stagno. Ora i genitori non vedono l’ora di tornare alla normalità.

