«Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla». Cita il padre del taoismo Lao Tzu il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pierluigi Mannino, per commentare – riferendosi alle polemiche – l’evoluzione del cantiere per la realizzazione della nuova via Roma, a Cagliari.

«Pare inizi a prendere forma», sottolinea l’esponente della precedente maggioranza di palazzo Bacaredda, che sotto la guida del sindaco Paolo Truzzu aveva avviato i lavori sul progetto partorito dall’architetto Stefano Boeri.

E qualcosa in più si inizia a intravedere: la conclusione definitiva è ancora lontanissima, si tratta solo della prima parte da piazza Ingrao fino a metà dell’arteria. Non ci sono solo i giochi e gli attrezzi per fare ginnastica, piazzati accanto agli alberi e a ridosso della corsia centrale dove dovrà (dovrebbe) transitare la metro leggera.

Nell’immagine scelta da Mannino si vedono anche delle sedute di pietra intorno alle piante, illuminate dal basso.

(Unioneonline/E.Fr.)

