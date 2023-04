Chiedevano un incontro ufficiale, lo hanno ottenuto dopo una mattina di tensione: la mail con la convocazione di una riunione per il 19 aprile alle 15,30, tra una settimana esatta, è stata recapitata intorno alle 14,30 agli ambulanti che questa mattina hanno allestito un blocco stradale in via Roma lato porto, mandando in tilt il traffico del centro di Cagliari.

Circa venti si erano dati appuntamento sotto palazzo Bacaredda. L’obiettivo: incontrare il sindaco Paolo Truzzu, per proporre delle modifiche al regolamento sulla concessione del suolo pubblico. Quello vigente ha portato al sequestro di numerose attività, i cosiddetti “caddozzoni”, per irregolarità che andavano avanti anche da due decenni.

Ma il confronto non c’è stato e loro hanno deciso di scatenare il caos: prima si sono seduti in piazza Matteotti, poi nel Largo, per trasferirsi nella parte più trafficata della larga strada che costeggia le banchine. Il blocco è andato avanti per ore, con momenti di tensione: un’auto che ha provato a passare senza “autorizzazione” è stata circondata e presa a botte.

Poi l’apertura da parte del Comune: difficile che il regolamento possa essere modificato. Ma uno spiraglio per il dialogo c’è.

