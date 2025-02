Arriva la tanto attesa riapertura di piazza Matteotti, dopo lavori durati due anni. Oggi sono proseguiti gli ultimi ritocchi all'interno del cantiere, che si è ufficialmente concluso: questo pomeriggio la rimozione delle transenne, con la zona restituita alla città, ai cagliaritani e ai turisti. Con questi ultimi che avranno anche un passaggio dedicato, perché è stato completato l'attraversamento pedonale sicuro – con semaforo – dal marciapiede lato porto a quello lato stazione dell'Arst, che poi porterà alla piazza.

Gli operai rimuovono le transenne in piazza Matteotti a Cagliari (foto Spignesi)

Stamattina, gli operai hanno asfaltato il tratto di strada davanti alla pensilina del Ctm e pulito la piazza. Nel frattempo sono anche arrivati gli ultimi documenti per permettere la riapertura, dopo che in precedenza erano stati effettuati i collaudi. Nel pomeriggio di oggi il via libera.

Gli zampilli, una delle novità di piazza Matteotti (foto Spignesi)

Sono in funzione anche gli zampilli, una delle novità della piazza, nel tratto davanti all’ingresso del Municipio. L'intervento, parte integrante dell'appalto da 7 milioni che comprende anche via Roma, ha riguardato il rinnovamento dei sottoservizi, l'installazione di un nuovo sistema d'illuminazione e la riqualificazione complessiva dell'area.

Piazza Matteotti dopo gli ultimi lavori (foto Spignesi)

Per quanto riguarda la viabilità, per il momento si procede con quella già in vigore da anni. Ossia con l’accesso consentito soltanto ai mezzi pubblici. Ma il Comune sta ragionando su quali modifiche effettuare, anche in considerazione del cantiere nella seconda parte in via Roma dopo la riapertura del primo tratto avvenuta il mese scorso.

