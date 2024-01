Stava attraversando la strada ed è stata travolta da un'auto.

Incidente in serata a Cagliari, in via Abruzzi: una undicenne è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ambulanza al Brotzu. Le è stato assegnato un codice rosso vista la dinamica e l'età della bambina ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L'undicenne si trovava insieme a una conoscente ed era probabilmente sulle strisce pedonali. Il conducente dell'auto si è fermato immediatamente così come sono scattati subito i soccorsi da parte del 118.

