Un’altra notte illuminata dal bagliore delle fiamme al Quartiere del Sole, a Cagliari. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 in via Procida per domare un incendio che ha avvolto tre auto in sosta. Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento portuale di Cagliari: gli operatori, supportati da due automezzi, hanno domato il rogo che intanto aveva distrutto i veicoli.

Subito dopo sono iniziati gli accertamenti per risalire alle cause. L’ipotesi del dolo è tutt’altro che esclusa, anche alla luce dell’episodio avvenuto nella notte precedente: il fuoco era divampato a poca distanza, in via delle Tortore. Due i veicoli distrutti, parcheggiati nei pilotis di una palazzina, con le fiamme e il fumo che avevano coinvolto l’edificio.

Era stata necessaria l’evacuazione e tre residenti sono stati portati in ospedale per una lieve intossicazione.

(Unioneonline/E.Fr.)

