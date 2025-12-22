I militari della Guardia Costiera di Cagliari hanno individuato una discarica di rifiuti di vario genere all’interno di una vasta area demaniale marittima, estesa per circa 700 metri quadrati (dunque grande quasi come due campi da basket), situata in una zona di notevole pregio ambientale del litorale del capoluogo.



Le successive attività di indagine hanno consentito di individuare e identificare due persone, titolari di una società, che sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per i reati di occupazione abusiva di area demaniale marittima e di abbandono incontrollato di rifiuti.

Agli stessi è stato inoltre immediatamente ordinato di procedere alla rimozione dei rifiuti – che verranno catalogati dal personale dell’Arpas – finalizzata al corretto ripristino dello stato dei luoghi.

