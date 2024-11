Nel giorno degli ottant'anni dalla nascita di Gigi Riva, la città di Cagliari omaggia il Mito con un ulivo donato da Rosy Sgaravatti e una targa in nome di Rombo di Tuono.

La cerimonia si è tenuta stamani in piazza Endrich a Terrapieno, con i figli Nicola e Mauro che hanno scoperto la targa con scritto: "La Città di Cagliari in ricordo del suo campione Gigi Riva".

Presenti, oltre alla famiglia del Mito, l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, l'assessora all'Ambiente Luisa Giua Marassi, il presidente del Consiglio Comunale Marco Benucci, il Cagliari Calcio con il Direttore Generale Stefano Melis e il Direttore Sportivo Nereo Bonato, il giornalista Giorgio Porrà, Stefano Arrica e una nutrita rappresentanza del Consiglio Comunale cittadino.

Il ricordo di Gigi Riva da parte della famiglia e della rappresentanza del Comune di Cagliari (foto Accardi)

«Buon compleanno Gigi», il messaggio del sindaco Massimo Zedda. «Sei e resterai sempre parte viva e indimenticabile della storia di Cagliari, della Sardegna, dell’Italia e uno dei più grandi giocatori del pianeta. Mito e galantuomo, composto ed elegante, schivo e umile, figlio straordinario della nostra splendida terra, dalle radici forti e tenaci. Per questo oggi, nel giorno del tuo compleanno, l’amministrazione comunale ha voluto renderti omaggio con la messa a dimora di un ulivo. Si trova nel Terrapieno in viale Regina Elena. Per tutta la settimana la città ti renderà omaggio e ringrazio le tante persone che si stanno spendendo per organizzare vari momenti di ricordo collettivo. Anche oggi colgo l’occasione per abbracciare la tua famiglia, Gianna, Mauro, Nicola e i nipoti tutti, i tanti amici e i compagni di squadra che ti sono stati vicini, tutte le persone che si sentono legate a te, dai bambini agli anziani, che hanno un pensiero affettuoso, con quel rispetto silenzioso osservato anche il giorno del funerale».

L'evento fa parte delle tante iniziative della Gigi Riva Football Week, in corso per tutta la settimana.

© Riproduzione riservata