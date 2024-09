Essere genitori non è mai stato semplice, ma in tempi moderni sembra una sfida senza manuali. Il prossimo 1 ottobre alle 18, nella sede di viale Marconi 4 a Cagliari, un seminario gratuito si propone di trasformare quel senso di smarrimento in forza condivisa.

Blue Sardinia ASD, in collaborazione con il punto famiglia delle Acli provinciali di Cagliari, offre non soluzioni preconfezionate ma spazi di confronto e riflessione, dove le famiglie possono trovare strumenti pratici e un sostegno reciproco per affrontare le piccole e grandi sfide dell'educazione.

In un’epoca in cui essere genitori sembra spesso un percorso a ostacoli, l’incontro vuole essere una bussola per orientarsi nelle complessità quotidiane, mettendo al centro il dialogo e la condivisione. Esperti del settore guideranno i partecipanti attraverso temi chiave legati alla crescita e all'educazione dei figli, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare le sfide della famiglia moderna.

Il seminario rappresenta non solo un’occasione per apprendere, ma anche un momento di scambio tra famiglie, dove esperienze personali possono trasformarsi in risorse comuni. Blue Sardinia e Acli aprono così le porte a un evento che mira al benessere collettivo, ricordando che il sostegno reciproco è alla base di ogni crescita armoniosa.

Per maggiori informazioni: 345 710 2868 o bluesardiniaformazione@gmail.com

