Operazione della Squadra Mobile di Cagliari contro i furti in abitazioni e negozi e contro la ricettazione di beni rubati nel quartiere di Stampace.

Sotto la lente della Polizia è finito un pub, segnalato come possibile luogo di ricettazione di merce rubata. Qui gli agenti hanno trovato un uomo cagliaritano già noto alle forze dell’ordine e rinvenuto beni di provenienza sospetta.

Tali beni erano nella disponibilità della madre della titolare del locale. Le successive perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte, estese anche al B&B dove l’uomo aveva stabilito la propria dimora, hanno permesso di recuperare ulteriore refurtiva, accuratamente occultata.

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza, l’uomo è stato sottoposto a fermo, considerato il concreto pericolo di fuga, mentre la donna, trovata in possesso di beni oggetto di furto, è stata arrestata.

La titolare del locale, invece, è stata denunciata e le sono stati sequestrati circa 9.000 euro in contanti.

Tra i numerosi oggetti sequestrati nel corso dell’operazione ci sono decine di orologi, bigiotteria, biciclette, riproduzioni di armi antiche, una divisa storica dell’Arma dei Carabinieri, calici sacerdotali e altro materiale di pregio, su cui sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza.

Gli investigatori stanno inoltre analizzando i dispositivi elettronici sequestrati agli indagati, ritenuti potenzialmente utili a far emergere collegamenti con numerosissimi furti avvenuti negli ultimi mesi a Cagliari. L’attività degli investigatori prosegue inoltre con l’obiettivo di risalire alle vittime e restituire i beni sottratti.

Si valutano inoltre provvedimenti nei confronti dell’attività del locale.

