La mezzanotte non è ancora arrivata ma a Cagliari si sentono già molte esplosioni e purtroppo c'è anche un primo ferito grave: una persona ha riportato delle lesioni serie a causa, sembra, di un petardo.

Sul posto, in via Cornalias, due ambulanze del 118 che si sono occupati dei primi soccorsi prima del successivo trasferimento del ferito in ospedale.

Intanto gli agenti della Polizia locale hanno transennato la terrazza del Bastione di Saint Remy chiuso come da ordinanza del sindaco Paolo Truzzu per evitare assembramenti.

