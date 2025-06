«Questo premio è un segno di fiducia. Non per me, ma per un lavoro che va avanti da anni, insieme a tante persone che fanno oggi Domus de Luna. Vuol dire che anche stare accanto a chi è fragile, ogni giorno, con impegno, nel tempo può fare la differenza». Lo ha detto Ugo Bressanello, questa mattina, a margine della cerimonia di consegna del Premio La Marmora, nell’Aula magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Cagliari.

Il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua XXXIV edizione, è promosso dai Rotary Club di Cagliari, Cagliari Est, Nord, Sud e Anfiteatro e viene conferito ogni anno a personalità che, pur non essendo sarde, hanno valorizzato l’Isola con il proprio impegno. La commissione ha premiato Bressanello «per aver promosso nel territorio nazionale, attraverso le iniziative della Fondazione Domus de Luna, un’immagine della Sardegna solidale e attenta alle persone più fragili e bisognose di cura».

Dalla prima comunità per minori Casa delle Stelle, nata nel 2005, fino all’Oasi Wwf del Cervo e della Luna e alla Fattoria Molto Sociale, passando per ristoranti, progetti educativi, centri per le famiglie e percorsi di autonomia per giovani e madri, la rete Domus de Luna è oggi un esempio riconosciuto di impresa sociale integrata, con oltre 350 persone coinvolte stabilmente tra lavoro, volontariato e formazione.

Nel corso della cerimonia, Bressanello ha ricevuto la targa in bronzo raffigurante la sagoma dell’Isola e il profilo del generale Alberto Ferrero Della Marmora, simbolo di conoscenza e dedizione alla Sardegna. Un riconoscimento che celebra una visione, quella di una Sardegna che, puntando sulla cura delle persone, costruisce il proprio domani.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata